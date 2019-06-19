FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. FED faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası FED faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

FED 2019'da yüzde 2.1, 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 1.8 büyüme beklentisini değiştirmedi. FEDkararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

Faiz kararı sonrası FED'den açıklama

FED'in açıklamasında şunlara yer verildi:

Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.

Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

Dolar düşüşe geçti

Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:07 itibariyle dolar 5.7949 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.7922 lira, en yüksek 5.9166 lira seviyesi görüldü.