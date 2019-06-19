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Beşiktaş imza için gün sayıyor

Beşiktaş imza için gün sayıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı takımda aile havası yaratmak istiyor. Futbolcuların kamp döneminde uzun süre bir arada kalmalarına yönelik bir program çıkartan Avcı'nın en önemli silahı arkadaşlık ortamı olacak.

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve kurmayları ise takıma kaynak yaratmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetim ekonomik tedbir planlarını devreye koyarken, ödemeler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. 

Siyah beyazlılar, defans hattına yapılacak transfer konusunda da aşama kaydetti. Avusturyalı stoper Margreitter için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ın bu ismi birkaç gün içinde resmen renklerine bağlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz için nabzını yoklayan Liverpool ile görüşeceği öğrenilirken, 23 yaşındaki futbolcunun da Premier Lig'de forma giymek istediği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Beşiktaş'ta takımda ağabeylik görevi üstlenen Burak Yılmaz'ın yeni sezonda kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor. Siyah beyazlı takımda mutlu olan milli golcünün kendisine ulaşan transfer tekliflerini değerlendirmeye almadığı da gelen haberler arasında...

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