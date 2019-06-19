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İBB'den o habere yalanlama geldi

İBB'den o habere yalanlama geldi

Tele1 TV ve internet sitesinde yer alan "Bir kilo çaya 181 bin lira" başlıklı yalan haber hakkında kamuoyu açıklaması...

Söz konusu habere konu olan alım miktarı 1 kg olmayıp, 1000 gramlık paketler halinde toplam 9.000 kg Çaykur ürünü Rize Turist Çayı'dır.

Alım usulü olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının 3.E İstisna Maddesi doğrultusunda direkt sermayesi %100 bir kamu kuruluşu olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alım işlemi yapılmıştır.

İlgili mevzuat gereği de kamu kurum ve kuruluşları Çaykur’dan direkt alım yapabilmektedir.

İhale sonuç ilanında ihale isminde geçen 1.000 gramlık paket ifadesi,miktarı değil ihalenin ismini ifade etmektedir.

İhale için ödenen bedel Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları Sıcak Çay Satış Fiyat Listesi 11. sıradaki ürün, 49 günlük vadeli fiyat, 1 kg (1000 gr) fiyatı 20.16 TL olup 9000 kg için toplam 181.440 TL üzerinden Çaykur’la sözleşme imzalanmıştır.

Metro İstanbul, İstanbul’daki kent içi metro, tramvay hatlarını işleten, günde 2 milyonun üzerindeki yolcuya hizmet eden bir İBB iştirak şirketidir.

Kurumumuz aleyhine yalan ve yanlış bilgilerle kasten bir siyasi olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İlgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

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