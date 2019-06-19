Türk futbolunun son dönemde en çok parlayan isimlerinden olan Merih Demiral, Juventus için sağlık kontrolünden geçti. 15 milyon euroluk transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

Geride kalan sezonun devre arasında Alanyaspor'dan İtalya Ligi takımı Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral, şimdi de Juventus'a imza atacak.

İtalyan basını, 21 yaşındaki milli defans oyuncusu Merih Demiral'ın Juventus için sağlık kontrollünden geçtiğini duyurdu. Juventus'un kısa bir süre içerisinde Merih Demiral'ın transferini resmen duyuracağı belirtildi.

Öte yandan Juventus'un Merih Demiral'a 5 yıllık imza attıracağı ve genç oyuncuyu kiralık olarak göndermeyeceği vurgulandı.

7 milyon euroya gitmişti

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkarak Sporting'e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor'daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A'da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu.

Sassuolo, transferi için Sporting'e 7 milyon euro ödediği Merih Demiral'dan 6 ayda 8 milyon euro kar edecek. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.