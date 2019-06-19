Yeni askerlik yasasında flaş gelişme

Binlerce askerin tezkere için gözü kulağı, TBMM'den gelecek haberdeydi. Meclis'te bu hafta oylanması beklenen yeni askerlik sistemi, bu hafta oylanmayacak.

TBMM'de görüşmeleri devam eden kamuoyunca 'Yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik' olarak bilinen Askeralma Kanunu Teklifi'nin nihai oylaması önümüzdeki haftaya kaldı. Oylama Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşecek.

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni askerlik sistemi görüşmelerine bu hafta da devam edildi. Dün hızlı bir şekilde maddelerin oylanmasına geçilmişti. Az önce TBMM Genel Kurulu'ndan gelen bilgilere göre, yeni askerlik sisteminin nihai oylama işlemleri haftaya Salı günü gerçekleşecek.