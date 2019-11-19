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Talisca Fenerbahçe'ye gitmesine diye bakın ne yapıyorlar

Çin medyası, Evergrande’nin Talisca’nın Fenerbahçe’ye gitmesini önlemek için oyuncuya vatandaşlık ve Çin Milli Takımı’nda oynamayı teklif ettiğini yazdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Talisca için sina.sport’ta yer alan haberde, oyuncunun Çin’de kalması için alternatifler arandığı bildirildi.

Çinliler elinde tutmak istiyor
Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe’nin bu oyuncu için Evergrande kulübüne teklifte bulunduğu ve Ocak’ta transferi gerçekleştirmek için formül aradığı belirtilen haberde, Çin ekibinin ise Brezilyalı’yı elinde tutmak ve yabancı statüsünden kurtarmak için arayışta olduğu vurgulandı.

Talisca, Brezilya'yı bekliyor
Talisca’nın Türkiye’de çok popüler olduğu ve her transfer döneminde isminin gündeme geldiği de hatırlatılan haberde, “Fenerbahçe, şampiyonluğu görülmemiş derecede şiddetle istiyor. Talisca’nın transferini de mümkün görüyor. Son yıllarda Türkler ile Çin arasında bir çok transfer yapıldı. Ancak Evergrande, Talisca’yı vatandaş yapmayı hedefliyor ve kendisi de bu isteği dışlamıyor. Eğer Brezilya Milli Takımı’nda bu hedefi yakalayamazsa o zaman Çin takımını kabul edebilir. Bu durumda Talisca’nın ayrılma olasılığı da ortadan kalkar” denildi.

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