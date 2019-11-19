Fenerbahçe'yi alan köşeyi döndü!

Şampiyonluk adayı Fenerbahçe, borsanın da en çok kazandıran şirketlerinden olmayı başardı.

Kabus gibi bir sezonun ardından ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe’nin, Borsa İstanbul’da ‘FENER’ koduyla işlem gören hisseleri de yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Akşam'ın haberine göre; geçen sezon yaşanan kötü performansın ardından borsada hızla gerileyen ve 27 Mart’ta 6.06 TL’yi gören F.Bahçe hisseleri, adeta yerlerde sürünüyordu. Buna karşılık geçen sezonu şampiyon tamamlayan G.Saray’ın 30 Nisan 2019’da 2.26’dan işlem gören hisseleri ise dün itibariyle 1.76 seviyesindeydi. 30 Nisan’da piyasa değeri 1 milyar 220 milyon TL’yi gören Galatasaray, dün itibariyle 912 milyon düzeyinde seyretti.

Ezeli rakiplerine fark attı

27 Mart 2019’da Fenerbahçe hisseleri ligdeki kötü performansın ardından 6.06’ya gerilerken, şirketin piyasa değeri de 600 milyon civarındaydı. Yani Galatasaray, ezeli rakibinin borsada yaklaşık 1.5 katı değere ulaşıyordu. Ancak bu sezon işler tersine döndü. Fenerbahçe yakaladığı hızlı yükselişin ardından, piyasa değerinde de iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş’ın ikisinin toplamını geçti. Dün itibariyle borsada Beşiktaş’ın piyasa değeri 505 milyon TL civarında olurken, G.Saray’la birlikte toplam değer 1 milyar 417 milyon TL’ye ulaştı. Bu değer 1 milyar 590 milyonluk değere ulaşan F.Bahçe’ye yetişmedi.

İkinci sırada Galatasaray var

Borsada işlem gören bir başka spor kulübümüz Trabzonspor’un da piyasa değeri son dönemde hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. 27 Mart 2019’da 200 milyon düzeyine gerileyen Bordo-Mavili şirketin piyasa değeri dün 345 milyon düzeyindeydi. Bu performansıyla yıl başından beri yatırımcısına en çok kazandıran şirket yüzde 136’lık artışla Fenerbahçe olurken, onu yüzde 42’lik artışla Galatasaray takip etti. Beşiktaş, yüzde 40’lık artışla taraftarına en çok kazandıran üçüncü spor şirketi oldu. Trabzonspor yüzde 34’le yatırımcısına en az kazandıran spor şirketi.

İşletme gelirinde zirvede Galatasaray var

KPMG Football Benchmark’ın analizine göre son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 146 milyon euroluk işletme geliriyle zirvede yer aldı. 111 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise 99 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor’un işletme geliri ise 45 milyon euro… Vergi sonrası kâr-zararda tek artıya geçen kulüp de 5 milyon euroyla Galatasaray oldu.