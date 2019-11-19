İçişleri Bakanlığı duyurdu Şırnak'ta PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı, son dakika gelişmesini verdi. Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Devletin birimleri arasındaki başarılı koordinasyon bir kez daha sonuç verdi. Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Cudi ve Silopi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.