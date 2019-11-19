HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu Şırnak'ta PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı, son dakika gelişmesini verdi. Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Devletin birimleri arasındaki başarılı koordinasyon bir kez daha sonuç verdi. Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sözde Cudi ve Silopi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
Öğrenim kredisini ödeyemeyen milyonlara güzel haber! Yeni formül yolda
Alman ordusuyla ilgili bomba iddia! Birçok helikopter ve uçak...
Fatih Altaylı Obradovic'i savunup Ali Koç'u gömdü: 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz
ABD kadın YPG'lileri eğitmek için askeri akademi oluşturdu
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Twitter'da bir gence verdiği yanıt olay
ÖNCEKİ HABERLER
92 yaşındaki Hayriye nine 7 yıl sonra yeniden görüyor
Fenerbahçe'yi alan köşeyi döndü!
Yıldız Kenter'in çocuğu var mı kaç kere evlilik yaptı?
Van’da tarım ve hayvancılığı geliştirecek büyük hamle
Avcılar'da ruhsatsız depodan amonyak sızınca panik yaşandı
ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS önlisans ne zaman yapılacak?
Yorumlar