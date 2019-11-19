Hükümetin EYT kararı ne? AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten EYT açıklaması

MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi. EYT konusuna da değinen Çelik, ''Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar:

KKTC bayrağının yakılması

"KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Yıldız Kenter'in vefatı

Yıldız Kenter'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplumunuzun kaliteli sanatla buluşması noktasında adres olmada değer teşkil etmiştir. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun.

EYT açıklaması Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

Erdoğan'ın ABD ziyareti

Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği uluslararası siyasete damga vuruyor. Son zamanlarda ilk gündem sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve ABD ile yürüttüğü faaliyetlerdir. Suriye'de meydana gelen bu terör oluşumları karşısında Türkiye'nin gösterdiği kararlı duruşunun ne kadar haklı olduğu çeşitli yapılan açıklamalarla daha net şekilde görülmüştür.

"Bu meseleye tarihçiler karar vermelidir"

Türkiye açısından DEAŞ ve PKK'yla aynı ilkelerle mücadele edilmesi meselesi müttefiklerimize altını çizdiğimiz hususlardır. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile doğrudan muhatap olmasıyla aşama aşama önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır. Önemli kazanımlardan bir tanesi Ermeni tasarısının senatoda oylanmasının bloke edilmesidir. Parlamento tarih yazmamalıdır, bu meselede tarihçiler karar vermelidir. Türkiye'nin karşılıklı olarak arşivlerinin açılması gibi Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilen tezleri vardır.

"Mektup iade edilmiştir"

Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir. Herhangi bir çevrenin, dar siyasi grubun tatmin edilmesi gibi bir siyaset hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Batı'da kara propaganda merkezlerinde gördüğümüz kirli dilin zaman zaman bazı çevrelerde dile getirildiğini görüyoruz. 'Cumhurbaşkanımız istenmediği yerde bulunuyor' gibisinden başkalarının diliyle konuşan birtakım yayınlara ülkemizde rastlamamız üzüntü vericidir. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada olmaktan taviz verilmeyecektir.

"Koskoca Avrupa Birliği peşine takılmış..." Koskoca Avrupa Birliği, Rum kesiminin marjinal tezlerinin peşine takılmış durumdalar. Türkiye ve KKTC 2004'den bugüne kadar Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması için karşı tarafa mekanizma önermiştir. 'İki halkın yararına olacak şekilde bu kaynakları çıkaralım' demiştir. Rum kesimi her zaman olduğu gibi gri alanı ve muğlaklığı tercih etmiştir. Bu konuda çok tecrübeliyiz. Rum kesiminin, Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. Burada tekrar hakları gasp etmek isteyen, istikrar değil gerginlik üretmeye çalışan bir yaklaşım söz konusudur. Güneyin peşine AB'nin takılması ne adalete ne hakkaniyete uygundur. Tamamen Rum kesiminin esiri haline gelmiştir.

Otizmli çocukların dışlanması

Bir okulda otizmli çocukların dışlanması şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bazı velilerin yanlış bilgilendirme ve olaya duyarsız yaklaşımları sebebiyle eylemler görmüştüm. Bu soruşturuldu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve incinen ailelere hassasiyete yaklaşıldı. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanımız hassasiyet gösterdi. Netice itibarıyla okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Başörtülülere saldırılar

Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesini yakından takip ediyoruz. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortam tutum sergilemeliyiz. Geçmişte bu ülkede başörtü takıyor diye okullardan uzaklaştırılan insanlar var. Hemen hafifletici bir sonuç arayan kesimler vardır. Bunu Avrupa Birliğinde görmekteyiz.

Avrupa'da camilere saldırılar

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.

Irak'ta devam eden gösteriler

Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Maalesef bu gösterilerde çok sayıda kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Türkiye, kardeş Irak'ın barış içinde yaşamasına önem vermektedir. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Irak'ta hükümetin halkın isteklerini görmesi için bir kez daha bu durumun altını çiziyor. Burada şiddet kullananların cezalandırılacağına yönelik açıklamaları destekliyoruz."