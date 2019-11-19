Almanya'dan Türkiye'de saldırı olabilir uyarısı! Kentleri tek tek açıkladı

ALMANYA Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Türkiye'yle ilgili yapılan seyahat uyarısında Suriye'ye başlatılan operasyon sebebiyle bir saldırı olabileceği belirtildi ve illerin isimleri açıklandı.

Alman hükümeti seyahat uyarısında ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından özellikle metropollerin terör örgütleri tarafından düzenlenebilecek saldırıların hedefi olabileceğini yazdı. Devamında, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki kentlerine seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

İnternet sayfasının Türkiye bölümü güncellendi

Almanya Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı. "Ceza Hukuku" alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye'de VPN ağlarının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, "doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir" uyarısında bulunuldu.

Daha önce yapılan uyarıları da güncelleyip yinelediler

Almanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi. Türkiye'de "cumhurbaşkanına hakaret" ya da "bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma" suçlarından yargılananların, birçok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı. "Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı ışığında güncelleme

Öte yandan Almanya, Türkiye'nin 9 Ekim tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı üzerine seyahat tavsiyelerini güncellemiş, vatandaşlarından Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istemişti. Alman hükümeti ayrıca, "Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı" ifadesiyle de vatandaşlarına dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmeyin

Alman Dışişleri Bakanlığı yaptığı son güncellemelerle bu uyarılarını daha keskin ifadelerle yineledi ve ayrıntılandırdı. Vatandaşlarını Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, "Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye gitmekten kaçınılması elzem" ifadelerine yer verdi.

Büyük metropoller hedef alınabilir

Ayrıca "Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı" denilen son güncellemede, "Terör" alt başlığı altında şu uyarı yapıldı: "Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiçbir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir."

Türkiye genelinde terör tehlikesi

Bakanlık, Türkiye genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığına, özellikle büyük kentlerde polis ve güvenlik güçlerinin gözle görülür şekilde mevcudiyet gösterdiğine dikkat çekmekle birlikte, "Terör gruplarının askeri olmayan hedeflere de saldırı düzenlemiş olması nedeniyle tüm Türkiye genelinde terör tehlikesi olduğundan yola çıkılmalı" ifadelerine yer verdi.

Tahammülsüzlüğe dikkat edin

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyeleri arasında vatandaşlarının dikkate almalarını önerdiği çarpıcı bölümler de yer alıyor."Özel davranış kalıpları önerileri" alt başlığı altında Türkiye'nin çoğunluğu Müslüman bir ülke olduğuna işaret edilerek, "Turistik plajlar dışında, davranış ve hareket tarzı ile kılık kıyafetin yerel örf ve adetlere uygun olması önerilir" denildi.

Sigara içmenin tahammül edilmemesi söz konusu olabiliyor

Alman hükümeti ayrıca Alman vatandaşlarına, "Ramazan'da, turistik bölgeler dışında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının" tavsiyesinde bulundu. Ramazan sırasında, turistik bölgeler haricinde "kısıtlamalar" olduğu ifade edilirken, "yemek yemenin, içecek tüketmenin, sigara içmenin tahammül edilmemesi söz konusu olabiliyor" görüşüne yer verildi.

Fotoğraf uyarısı

Türkiye seyahat tavsiyelerinde bir de fotoğraf uyarısı yer alıyor. "Fotoğraf çekmekten kaçının, ihtiyatlı olun, icabında izin isteyin" ifadelerine yer verilen bu bölümde, Türkiye'de askeri ve diğer güvenlik kurumlarının, sınır bölgelerinin ve güvenlik kurumu çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesine izin verilmediğine dikkat çekildi. Metinde, "Mezarlıklar, dini yerler ve özel mülklerde fotoğraf çekilmesi halkın ve güvenlik güçlerinin olumsuz tepkisine yol açabilir" uyarısı yapıldı.