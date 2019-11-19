Bu ülkede 10 şirketten birinde topuklu ayakkabı giymek zorunlu

Ülkedeki her 10 şirketten birinde kadınların topuklu giymesinin zorunlu olduğuna işaret edilen araştırmada, kıyafet kurallarının yüzde 87 ile en fazla otel ve restoranlarda uygulandığı, finans ve sigorta sektörlerinde ise bu oranın yüzde 71 olduğu tespit edildi.