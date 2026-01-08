BIST 11.925
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.138,15
HABER /  MAGAZİN

Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu

Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu

Survivor 2026 sezonu sürerken, eski şampiyonlar arasındaki rekabet bu kez sosyal medyada alevlendi. Turabi Çamkıran'ın Adem Kılıçcı ve Ogeday Girişken için kullandığı "çaycımız yaparız" ifadesi gündeme otururken, karşılıklı paylaşımlar Survivor'daki gerilimin yıllar geçse de sona ermediğini ortaya koydu.

Abone ol

TV8'de yayınlanan Survivor 2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken, yarışma bu kez adadaki mücadelelerden çok eski şampiyonlar arasındaki söz düellosuyla konuşuluyor. Survivor tarihinin en iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran'ın sosyal medyada yaptığı yorumlar tartışma yarattı.

ALL STAR AÇIKLAMASI TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Acun Ilıcalı'nın, ilerleyen dönemde Survivor All Star sezonlarının yeniden gündeme gelebileceğini söylemesi, eski yarışmacıları yeniden konuşulur hale getirdi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada "Hangi şampiyonlar döner?" soruları sorulmaya başlandı.

Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu - Resim: 0

TURABİ'DEN ADEM VE OGEDAY'A OLAY SÖZLER

Bu tartışmalar sürerken Turabi Çamkıran, bir takipçisinin yaptığı yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. Bir kullanıcının, "Tek gelme Avatar'ı da al gel, çok iyi dostsunuz. Daha iyi olacaksınız" şeklindeki yorumu üzerine Turabi'nin verdiği yanıt, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ÇAYCIMIZ YAPARIZ"

Turabi paylaşımında, "Atakan'la gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday'la Adem'i çaycımız yaparız. Acun abi bunu bildiği için ikimizi yan yana koymaz." sözlerine yer verdi.

Turabi'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bazı kullanıcılar bu sözleri şaka olarak değerlendirirken, bazıları ise ifadeleri saygısız ve kışkırtıcı buldu.

Survivor şampiyonları arasında neler oluyor? Sosyal medya onları konuştu - Resim: 1

ADEM KILIÇÇI'DAN SERT YANIT

Turabi'nin sözlerine Adem Kılıçcı da sessiz kalmadı. Kılıçcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Malum ne yaşadığın belli değil. Ne konuştuğunu ne yazdığını bilmiyorsun. Kendini rezil etme birazını da bana bırak. Hırbolukta turbo çocuk." ifadelerini kullandı.

Kılıççı'nın bu sözleri de sosyal medyada hem eleştirildi hem de beğenildi.

"Allah aşkına git bul onu ve döv. Ülkecek buna ihtiyacımız var. Canlı yayın aç ama unutma." diyen de oldu, "Turbo senin hakkında doğruları söylediği için mi bu kadar zoruna gitti hemen kosa koşa gidip ment atmışsın Senin ne kadar rezil olduğunu nasıl şampiyon olduğunu tüm Türkiye gördü be işsiz güçsüz vasıfsız bademm" diyen de...

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti...
Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı felç etti...
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin
Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede
Samsun merkezli 19 ilde "çocuk müstehcenliği" operasyonunda yakalanan 20 zanlı adliyede
Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kamu işçilerine güzel haber! Ek ödeme tarihleri belli oldu...
Kamu işçilerine güzel haber! Ek ödeme tarihleri belli oldu...
Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...
Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu