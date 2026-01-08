BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.126,95
HABER /  EKONOMİ

Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazların yürütülecek projeler kapsamında kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Viranşehir Çevre Yolu Projesi ile Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi kapsamında araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Şanlıurfa ve Trabzon'daki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı işlerinin tamamlanması amacıyla mezkur OSB'ye ait imar planında kısmen sanayi parseli, yol, teknik altyapı, park ve yüzey suyu akış bandı kullanımında kalan bazı taşınmazların Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Mezitli Devlet Hastanesi bağlantı yolu ve Mersin-Adana devlet yolu ile Siirt-Pervari il yolu projeleri kapsamında yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Mersin ve Siirt'te ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması uygun bulundu.

Öte yandan Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi sınırları içindeki özel mülkiyete konu taşınmazın turizme yönelik yatırım yapılması amacıyla tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı
Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü