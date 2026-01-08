Gupse Özay'ın açıklamalarına Barış Arduç'tan yanıt gecikmedi
Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir" şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. Arduç, ilişki güvenine dayalı olduğunu belirttiği görüşünü paylaştı ve yüzüğün yalnızca sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.
Barış Arduç, meslektaşı ve eşi Gupse Özay’ın yakın zamanda "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir" açıklamaları üzerine düşüncelerini aktardı. Ünlü oyuncu, bu tür açıklamaların tamamen güven ilişkisi ile ilgili olduğunu söyledi.
Gupse Özay’ın "En çok yakıştırdığım partner Hande Erçel" sözlerine de değinen Arduç, “Bu tarz yorumlar tamamen iş ve iletişimle ilgili. Hande’yle birlikte uzun süre çalıştık ve anlaşmazlık olması imkansız. Bizim mesleğimizde bu tür ilişkiler kaçınılmaz,” diyerek, bu yorumların iyi bir arkadaşlık ve iş ilişkisi sonucunda oluştuğunu vurguladı.
Arduç, Özay’ın açıklamalarını hatırlatıldığında, önce alyansını kontrol etti ve gülerek, “Bu tamamen güvene dayalı bir hikâye” dedi. Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bunlar ilişkinin dışa vurumuyla ilgili şeyler. Alyans takmak ya da ayrılmak önemli değil, asıl mesele birbirine güvenen, sağlıklı bir ilişki yürütmekte. Mesleğimiz gereği evli olduğumuz belli, bu yüzden yüzük sadece bir sembol. Güven olduğu sürece hiçbir şey yolunda gider, dostluklar ya da küçük detaylar birbirine karışmaz."