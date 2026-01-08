Survivor'dan elenen Selen Görgüzel evine döner dönmez bakın ne yaptı

SURVIVOR'DAN İLK ELENEN İSİM SELEN GÖRGÜZEL OLDU

Ünlüler takımında yarışan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, nefes kesen oyunların ardından kader konseyinde elenen ilk yarışmacı oldu. Eleme adayları arasında Beyza, Lina, Gözde ve Sude ile birlikte yer alan Görgüzel, yeni formatın getirdiği zorlu süreçte adaya veda etmek zorunda kaldı. Şampiyonluk iddiasıyla Dominik'e giden ünlü isim, duygusal anlar yaşayarak yarışmaya erken veda etti.