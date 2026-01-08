Survivor'dan elenen Selen Görgüzel evine döner dönmez bakın ne yaptı
Survivor'da ünlüler takımında yarışan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, nefes kesen oyunların ardından kader konseyinde elenen ilk yarışmacı oldu. Yalnızca bir hafta yarışıp elenen Selen Görgüzel, eve döndüğünde sevinçten parkeleri öptü. O ilginç anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve ünlü şarkıcıya ''Elendiğine bu kadar sevinecektin en başta niye gittin?'' şeklinde yorumlar yapıldı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu, 1 Ocak'ta ekranlarda yerini aldı ve heyecan dolu başlangıçla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Ancak sezonun ilk eleme konseyi, büyük bir sürprize sahne oldu.
SURVIVOR'DAN İLK ELENEN İSİM SELEN GÖRGÜZEL OLDU
TÜRKİYE'YE DÖNER DÖNMEZ EVİNİN PARKELERİNİ ÖPTÜ
Survivor macerası yalnızca bir hafta süren Selen Görgüzel, elenmesinin ardından hızla Türkiye'ye döndü. Evine ve sevdiklerine kavuşmanın sevincini yaşayan Görgüzel, bu mutluluğunu sosyal medyada paylaştığı videoyla gözler önüne serdi.
Ünlü isim, evinin yerlerini öperken "Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum. Gönüllerin ve sevenlerimin şampiyonuyum" notuyla duygularını dile getirdi. Bu samimi paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.