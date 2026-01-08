Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak sözler! "Sırf Serenay olduğum için..."
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, kariyerindeki zorlukları ve kişisel yolculuğunun nasıl şekillendiğini paylaştı. Sarıkaya, oyunculuk sektöründe karşılaştığı engellerin, onun karakterini ve gücünü nasıl dönüştürdüğüne dair önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatımda hiç kolay bir şey olmadı, bu beni bir savaşçıya dönüştürdü" dedi.
Ayrıca, sıkça eleştirilen bir isim olan Sarıkaya, "En çok hangi konuda eleştiriliyorsun?" sorusuna ise, "Her konuda. Sadece Serenay olduğum için bile rahatsız olan insanlar var. Ama bu önemli değil, ben var olmaya devam edeceğim" diyerek sert bir yanıt verdi.
Oyunculuğunun yanı sıra giyim tarzı ve stil tercihleriyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, kıyafet seçiminin çoğunun kendi tarzı olduğunu belirterek, "Kimse beni benden daha iyi tanıyamaz" dedi. Ayrıca, "Bazen kendimi farklı şekillerde görmeyi seviyorum ve bu bana içimdeki farklı kadınları keşfetme fırsatı veriyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak genç kadınlara tavsiyelerde bulunan Sarıkaya, “En önemli şey sensin, kendini öncele. Bunu yaşadıkça daha çok hissediyorsun. Uçaklarda da bir uyarı vardır; önce kendi maskeni tak, sonra başkasını tak. En önemlisi bu" diyerek, kendini sevmeyi ve önceliklerinizi doğru belirlemeyi vurguladı.