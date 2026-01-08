Aleyna Tilki, Melisa Döngel dahil 10 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

BIST 12.077
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örneği alınan 10 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 15 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

 Aleyna Tilki, Melisa Döngel dahil 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Rapora göre, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Gizem Türedi, Yiğit Macit, Mümine Sena Yıldız, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay ve Mehmet Ali Gül'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

İrem Sak, Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

