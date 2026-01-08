BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.126,95
HABER /  GÜNCEL

Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...

Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...

Aydın'da cuma çıkışı domuz etiyle kavurma ikram edildiği iddiaları Aydın Valiliği'ni harekete geçirdi. Valilik açıklamasında olayın 2015 yılında olduğu belirtilirken "domuz eti" efsanesinin nereden kaynaklandığı da ortaya çıktı.

Abone ol

AYDIN' ın Efeler ilçesinde cuma namazı çıkışında domuz eti ile kavurma ikram edildiği yönünde çıkan iddialar Türkiye gündeminin baş sıralarını zorlamaya başladı.

Aydın Valiliği, olayın büyümesi üzerine açıklama yaptı. Söz konusu olayın 2015 yılında yaşandığının tespit edildiği ancak domuz eti ile ikram iddialarına yönelik o dönemde herhangi bir ihbar veya resmi bir başvurunun olmadığını açıklayan Valilik, 2016 yılında iddiada ismi geçen C.C. isimli şahsa ait adreslerde muhtelif miktarlarda domuz etinin ele geçirildiğini belirtti.

"YANLIŞ BİR ALGIYA YOL AÇTI"

Söz konusu iddiaların 'güncel bir olaymış' şeklinde algı oluşturulduğu da vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği 'Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği' yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür.

2015'TE İHBAR YOK, 1 YIL SONRA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş, tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Sarıyer'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı