BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.126,95
HABER /  GÜNCEL

Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (44), uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde yaralı halde bulunan Aydın'ı fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçaklandığı belirlenen Aydın'ı Rize Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli V.Y'yi Artvin'in Hopa ilçesinde gözaltına aldı.

