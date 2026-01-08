BIST 12.029
DOLAR 43,06
EURO 50,40
ALTIN 6.126,95
HABER /  GÜNCEL

Kamu işçilerine güzel haber! Ek ödeme tarihleri belli oldu...

Kamu işçilerine güzel haber! Ek ödeme tarihleri belli oldu...

Kamu işçileri ek ödeme bekliyor. Bu yıl ek ödemenin verileceği tarih belli oldu. İşte ek ödeme tarihi ve miktarları...

Abone ol

Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 16 Mart'ta verilecek.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...
Babamın hayrına deyip binlerce kişiye domuz eti yedirdi! İşin aslı başka çıktı...
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Venezuela ABD saldırısında ölenlerin sayısını açıkladı
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Canlı yayında olay kulis! AK Parti'ye geçecek büyükşehirlerin listesi hazır!
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Eski belediye başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
Vatandaş isyan etmişti, zamma yeni düzenleme geliyor! Yasal fren geldi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
Erdoğan'a başkamutan dedi asker selamı verdi CHP'li Ali Mahir Başarır çılgına döndü
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
İBB soruşturmasında yeni gelişme 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
Barcelona Süper Kupa'da Athletic Bilbao'ya gol yağdırdı
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
ABD Başkanı Trump Venezuela ile petrol anlaşmasının detaylarını duyurdu
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti
Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti