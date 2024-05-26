Süper Lig'de şampiyon belli oluyor!

Trendyol Süper Lig'in kaderi son hafta belli oluyor. Lider Galatasaray ve 3 puan gerisindeki Fenerbahçe, son maçlarına şampiyonluk için çıkıyor. Bir yandan da ligden düşen takımlar netleşiyor. Oynanan tüm maçların canlı skorları haberimizde.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 38. yani son haftası nefes kesiyor. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan Galatasaray, ligden düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Konyaspor'a konuk oluyor. Bu maçtan çıkacak bir beraberlik veya sarı kırmızılıların galibiyeti, Galatasaray'ı şampiyon yapacak.
Aynı saatte başlayan bir başka mücadelede ise Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin şampiyon olması için bu maçtan galip gelmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekiyor. 19:00'da başlayan tüm mücadelelerin skorlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Tüm maçlar başladı
CANLI - Konyaspor 0 - 0 Galatasaray
CANLI - Fenerbahçe 0 - 0 İstanbulspor
CANLI - Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş
CANLI - Trabzonspor 0 - 0 Ankaragücü
CANLI - Pendikspor 0 - 0 Gaziantep FK
CANLI - Adana Demirspor 0 - 0 Başakşehir
CANLI - Hatayspor 0 - 0 Çaykur Rizespor
Hangi takım ligde nasıl kalır?
Pendikspor, Ankaragücü’nün yenilmesini ve Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. İbrahim Üzülmez’in öğrencilerinin kümede kalması için Gaziantep FK karşısında sahadan en az 26 farkla galip gelmesi ve averajı kapatması gerekiyor.
Hatayspor
Hatayspor, 38. haftada Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Hatayspor, Karadeniz deplasmanında kazanması durumunda Ankaragücü’nün puan kaybetmesini ve Konyaspor’un mağlup olmasını bekleyecek.
Ankaragücü
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent ekibi, ligde kalabilmek için Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Ankaragücü Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda ligde kalacak.
Konyaspor
Trendyol Süper Lig’de haftanın en önemli mücadelesinde ise Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Konyaspor sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ligde kalacak. Diğer senaryolarda ise Konya ekibinin ligde kalması için Hatayspor ve Ankaragücü’nün puan kaybetmesi gerekiyor.
Gaziantep FK
Gaziantep ekibi ise ligde kalabilmek için Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Pendikspor karşısında puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.