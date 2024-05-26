BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  SPOR

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor!

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor!

Trendyol Süper Lig'in kaderi son hafta belli oluyor. Lider Galatasaray ve 3 puan gerisindeki Fenerbahçe, son maçlarına şampiyonluk için çıkıyor. Bir yandan da ligden düşen takımlar netleşiyor. Oynanan tüm maçların canlı skorları haberimizde.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 38. yani son haftası nefes kesiyor. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan Galatasaray, ligden düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Konyaspor'a konuk oluyor. Bu maçtan çıkacak bir beraberlik veya sarı kırmızılıların galibiyeti, Galatasaray'ı şampiyon yapacak.

Aynı saatte başlayan bir başka mücadelede ise Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin şampiyon olması için bu maçtan galip gelmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekiyor. 19:00'da başlayan tüm mücadelelerin skorlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Tüm maçlar başladı

CANLI - Konyaspor 0 - 0 Galatasaray

CANLI - Fenerbahçe 0 - 0 İstanbulspor

CANLI - Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş

CANLI - Trabzonspor 0 - 0 Ankaragücü

CANLI - Pendikspor 0 - 0 Gaziantep FK

CANLI - Adana Demirspor 0 - 0 Başakşehir

CANLI - Hatayspor 0 - 0 Çaykur Rizespor

Hangi takım ligde nasıl kalır?

Pendikspor, Ankaragücü’nün yenilmesini ve Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. İbrahim Üzülmez’in öğrencilerinin kümede kalması için Gaziantep FK karşısında sahadan en az 26 farkla galip gelmesi ve averajı kapatması gerekiyor.

Hatayspor 

Hatayspor, 38. haftada Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Hatayspor, Karadeniz deplasmanında kazanması durumunda Ankaragücü’nün puan kaybetmesini ve Konyaspor’un mağlup olmasını bekleyecek.

Ankaragücü

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başkent ekibi, ligde kalabilmek için Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Ankaragücü Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda ligde kalacak.

Konyaspor

Trendyol Süper Lig’de haftanın en önemli mücadelesinde ise Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Konyaspor sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ligde kalacak. Diğer senaryolarda ise Konya ekibinin ligde kalması için Hatayspor ve Ankaragücü’nün puan kaybetmesi gerekiyor.

Gaziantep FK

Gaziantep ekibi ise ligde kalabilmek için Hatayspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Pendikspor karşısında puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor maçına kısa bir süre kala Galatasaray'a kötü haber
Konyaspor maçına kısa bir süre kala Galatasaray'a kötü haber
Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu
Sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu
Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Özgür Özel emekli mitinginde konuştu emekliler için 15 maddelik çözüm önerisini açıkladı
Özgür Özel emekli mitinginde konuştu emekliler için 15 maddelik çözüm önerisini açıkladı
Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları'na büyük tepki gösterdi! "Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi"
Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları'na büyük tepki gösterdi! "Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi"
Kassam Tugayları 29 Ocak'tan sonra ilk kez Tel Aviv'i füzelerle vurdu
Kassam Tugayları 29 Ocak'tan sonra ilk kez Tel Aviv'i füzelerle vurdu
İspanya Dışişleri Bakanı Alberas Ortadoğu'da barışın garantisi için tek çözüm yolunu açıkladı
İspanya Dışişleri Bakanı Alberas Ortadoğu'da barışın garantisi için tek çözüm yolunu açıkladı
PFDK'den Serdar Topraktepe'ye men cezası
PFDK'den Serdar Topraktepe'ye men cezası
Denizli'de yaşlı çift kurşunların hedefi olmuştu! Katil bakın kim çıktı
Denizli'de yaşlı çift kurşunların hedefi olmuştu! Katil bakın kim çıktı
Rusya ilerliyor! Ukrayna cephesinde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiler
Rusya ilerliyor! Ukrayna cephesinde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiler
AK Parti'den açıklama! Başıboş köpekler uyutulacak mı? Düzenleme ne zaman paylaşılacak?
AK Parti'den açıklama! Başıboş köpekler uyutulacak mı? Düzenleme ne zaman paylaşılacak?
Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı konuştu! Fenerbahçe için hedefini açıkladı
Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı konuştu! Fenerbahçe için hedefini açıkladı