POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan 'kayyum' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyum atanan belediyelerle ilgili, "Önümüzdeki 5 yıl aynı şekilde devam edelim. Çok net söylüyorum orada HDP'nin belediyesi filan kalmaz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.

Programda konuşan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerin yaklaşık yarısında vatandaşların AKP'yi tercih ettiğini belirterek, "Sebep? Çünkü huzur geldi ve vatandaşımız huzurun devamını istiyor. Önümüzdeki 5 yıl aynı şekilde devam edelim. Çok net söylüyorum orada HDP'nin belediyesi filan kalmaz" dedi.

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