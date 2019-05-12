GÜNCEL

Durdurulan kamyonun kasasından 33 kaçak göçmen çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada bir kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya yolu uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 11 Afganistan ve 21 Pakistan uyruklu toplam 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan kamyon şoförü Y.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili işlem başlatıldığı bildirildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Konyaspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Boğaziçi öğrencisi Hızır sandığı seyyar satıcıya 70 bin TL'sini kaptırdı
Boğaziçi öğrencisi Hızır sandığı seyyar satıcıya 70 bin TL'sini kaptırdı
Rize Başkanı Hasan Kartal çark etti: Espri manasında söyledim
Rize Başkanı Hasan Kartal çark etti: Espri manasında söyledim
Robin van Persie futbolu bırakıyor
Robin van Persie futbolu bırakıyor
Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar
Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fahriye Evcen oğlu Karan’a ninni söyledi
Fahriye Evcen oğlu Karan’a ninni söyledi
Mehmetçik Suriye sınırında Annem koreografisi yaptı
Mehmetçik Suriye sınırında Annem koreografisi yaptı
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
20 Mayıs 2019 okullar tatil mi MEB açıklaması
Anneler Günü'nde anlamlı sosyal deney
Anneler Günü'nde anlamlı sosyal deney
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Kastamonu'da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti
Kastamonu'da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?