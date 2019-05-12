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Anneler Günü'nde anlamlı sosyal deney

Antalya’da genç Youtuber’in Anneler Günü'ne özel yaptığı sosyal deney, anneliğin ne kadar meşakkatli olduğunu gözler önüne serdi.

Antalya’da Anneler Günü için Youtuber Alp Seyyah'ın hazırladığı sosyal deney, anneliğin kutsallığını bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversitedeki gençlere mikrofon uzatan Seyyah, bir iş mülakatındaki şartlardan bahsedip, gençlerin o işi kabul edip etmeyeceğini test etti. Deneyde bir annenin gündelik yaptığı işler mülakattaki iş şartları olarak sunulurken, gençlerin verdikleri cevap ve tepkiler dikkat çekti. Seyyah’ın iş şartı olarak sunduğu ‘Sabahtan akşama kadar çalışacaksınız, onlar isterse akşamdan sabaha kadar da çalışacaksınız’, ‘Hem hemşirelik, hem doktorluk, hem aşçılık, hem muhasebe alanında bilgi sahibi olacak’ gibi şartlara bazı gençler maaşı dahi sormadan olumsuz cevap verirken, bazıları da ‘Böyle bir insan var mı’ cevabını verdi. ‘Sizce bu işin aylık maaşı ne kadardır?’ sorusuna gençler, 4 bin ila 40 bin arasında değişen bir rakam olabileceğini söyledi. Bazı gençler de, 'Aylık 200 bin TL para versinler yine kabul etmem' şeklinde cevap verdi. İşin en büyük şartının maaş almadan olduğunun söylenmesi üzerine ise gençler, “Kimse çalışmaz” dedi. Seyyah'ın bu işi yapan kişilerin anneler olduğunu söylemesi üzerine gençler hem şaşırdı hem de utandı. Deney sonunda gençler, annelerine sevgi mesajları gönderdiler.

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