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81 ilde eş zamanlı kumar operasyonu

Emniyet ve jandarma birimleri, 81 ilde eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 18 bin 571 kahvehane ve kıraathane, 737 dernek ve kooperatif denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıkları yönetiminde ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin ikame edilmesi için kumar ve tombala uygulaması gerçekleştirildi. Kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların özellikle Ramazan ayının gelişi ile birlikte kahvehane, kıraathane gibi umumi yerlerde dernek ve kooperatif adı altında oynatılmasının engellenmesi amaçlandı. Ülke genelinde 7 bin 47 ekip, 134 kopek ve 21 bin 179 personelin katıldığı uygulamada 18 bin 571 kahvehane ve kıraathane, 737 dernek ve kooperatif denetlendi. 134 şahıs gözaltına alınırken, 726 aranan şahıs yakalandı, bin 269 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 355 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılarak, 76 iş yeri kapatıldı. Ayrıca denetim gerçekleştirilen yerlerde 39 adet tombala makinesi, 5 adet sigaramatik, 10 adet kumar makinesi, 25 bin 29 TL para, 10 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 1 adet keseci delici alet, 6 adet kuru sıkı tabanca, 66 adet dolu fişek, 607 gram esrar, 23 gram eroin, 5 gram bonzai, 968 adet captagon uyuşturucu hap ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi. 

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