EĞİTİM

Kastamonu'da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti

Kastamonu’nun Küre ilçesinden İnebolu ilçesine uzanan Zarbana Çayı’nın yüzeyi simsiyah oldu. Küre'den maden atıklarının çaya salındığını iddia eden köylüler ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Küre–İnebolu arasında bulunan ve Özlüce köyünden denize karışan Zarbana Çayı’nda sel suları ile birlikte dere yüzeyinde oluşan kirli görüntü görenleri şaşırttı. Sel suları sonrası simsiyah görüntüye bürünen çayı gören köylüler ise durumdan tedirgin oldu. Dere yüzeyinin maden atıklarıyla kaplandığını iddia eden vatandaşlar, siyaha bürünen çayın halini çekerek yetkililerden inceleme yapılmasını talep ettiler. 

Görüntülerde siyah akan çayın haline tepki gösteren vatandaşlar, olaya çevrede bulunan bakır madeninin neden olduğunu iddia ettiler. Durumun insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli olabileceğini görüntüde anlatan köylülerin daha sonra köy muhtarları eşliğinde kaymakamlıklara giderek şikayet dilekçesi verdikleri öğrenildi. Zarbana Çayı üzerinde zaman zaman maden atıklarının görüldüğünü belirten köylüler, ilk defa bu kadar yoğun bir maden kalıntısının dere boyunca kapladığını söyledi. Dere boyunca devam eden kirliliğin denize de karıştığını belirten vatandaşlar, denizlerde canlıların sağlığına tehdit eden bu olayın araştırılmasını istedi. 

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