Fahriye Evcen oğlu Karan’a ninni söyledi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, nisan ayında büyük bir mutlulukla anne baba olmuşlardı. Bebekleri Karan’ın fotoğrafını doğumdan bu yana hiç paylaşmayan çiftten Fahriye Evcen, ilk bebek paylaşımını Anneler Günü’nde yaptı. Bebeği Karan’ı uyutmak için ninni söylerken çektiği videoları hesabından paylaşan Fahriye Evcen, böylelikle hem güzel sesini takipçilerine dinletmiş oldu hem de bebeği Karan’la ilk paylaşımını yapmış oldu