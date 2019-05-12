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DSP İstanbul seçimi için kararını verdi

Muammer Aydın, yarıştan çekildiğini açıkladı. DSP Parti Meclisi toplantısından Aydın'ın yerine aday göstermeme kararı çıktı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanacağını açıklamasının ardından gözler DSP'ye çevrilmişti. Seçim kararının alınmasının ardından CHP yönetimi DSP'ye bir heyet göndererek 23 Haziran seçimlerini konuşmuştu. Heyetin ardından toplanan DSP'nin Parti Meclisi adaylarını seçimden geri çektiklerini açıkladı.

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Muammer Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini belirterek,"Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır." ifadesini kullandı.

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