Fikret Orman bombaladı: Hakem futbolu bilmiyor ben mi ders vereceğim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.Fikret Orman, ''Bugün Beşiktaş'taki son seçimime girdim. Hayat niyetle alakalıdır. Dünkü toplantı biraz elektrikli geçti. İstemediğim bir laf ağzımdan çıktı. Benim iki tane kızım var. Bütün bayanlardan özür diliyorum." dedi.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar'ı topa turan Orman, ''Rezillikten başka bir şey değil. Rezillikten başka bir şey değil! Dünkü hakemlerin ve VAR'ın yerinde Galatasaraylı bir yönetici olsa yemin ederim ki böyle kararlar vermezdi daha vicdanlı maç yönetirdi. Futbolu bilmiyor hakem ya. Ben mi ders vereceğim artık bunlara. Beşiktaş böyle şampiyonluğu istemez. Bizim tarihimizde böyle şampiyonluklar yok.'' dedi.