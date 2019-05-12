GÜNCEL

Gökyüzünde seyahat eden gençlerin tehlikeli anları kamerada

Gaziantep'te içi tıka basa dolan bir minibüsün üstünde yolculuk yapan 4 kişi görenleri hem gülümsetti hem de korkuttu.

Gaziantep’te içerisinde ve üst kısmında tamamen eşya ile doldurulan bir transit tipi aracın üzerinde yolculuk yapan 4 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Çevredeki sürücü ve vatandaşları ilk gördüğünde gülümseten görüntülerde, aracın tepesinde eşyalarla birlikte yolculuk eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Tüm uyarı ve tehlikeye rağmen yolculuklarını sürdüren 4 kişi etrafındaki meraklı ve korkulu gözlere aldırış etmeden hallerinden memnun bir şekilde yollarına devam etti. 
Eşyalara rağmen minibüsün tepesinde yolculuk eden şahısları görenler ise "En havadar yolculuk", "gökyüzü seyahat" gibi esprili yorumlar yaptı. 

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