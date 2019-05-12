Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu
ADANA'nın Seyhan ilçesinde Anneler Günü etkinliğinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Kaplan, suya atlayan esnaf ile birlikte, annesi ve 2 yeğenini kurtardı.
ADANA'da Anneler Günü etkinliğinden dönen anneanne ve iki torununun bulunduğu dayının kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu.
İki çocuk ve kadın esnaf tarafından kurtarılırken, olaydan hemen sonra gelen anne, çocuklarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.