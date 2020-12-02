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Son dakika Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

İSTANBUL'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, 28 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi gibi faaliyetleri belirlendiği belirtildi.

Başkan yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

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