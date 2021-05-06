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Son dakika Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı! Bakan Kasapoğlu açıkladı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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Öğrencilerin beklediği mayıs ayı burs ve  kredi ödemeleri bugün başladı.

Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı paylaşıma şu ifadeleri not düştü:

"Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar."

TC kimlik numarasına göre çekilecek 

1 milyon 397 bin 469 öğrenci, burs ve kredi ödemelerini 6-10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre çekebilecek.

TC Kimlik numarasının sonu;

0 olanlar 6 Nisan'da,

2 olanlar 7 Nisan'da,

4 olanlar 8 Nisan'da,

6 olanlar 9 Nisan'da,

8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

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