ABD'de köpeklerini gezdiren kadının akıbeti korkunç! Ayı yedi

ABD'de sevgilisi tarafından parçalanmış cesedi bulunan kadının, ayı saldırısına kurban gittiği ortaya çıktı. Midelerinde insan kalıntıları tespit edilen anne ayı ve yavrusuna ötanazi uygulanmasına karar verildi.

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ABD'nin Colorado eyaletinde yetkililer, köpeklerini yürüyüşe çıkaran talihsiz bir kadının ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini düşünüyor. Adı açıklanmayan 39 yaşındaki kurbanın erkek arkadaşı, 30 Nisan'da eve geldiğinde köpekleri binanın önünde görmüştü. Sevgilisinden haber alamayan endişeli adam onu aramaya çıkmış ve parçalanmış cesediyle karşılaşmıştı.

Daha önce şüphelenilen ayılar masum çıktı

Bunun ardından bölgeye gelen yetkililer, olay yerinde ayı tüyü ve dışkısı bulmuştu. Araştırma sonucunda yakınlarda bir dişi Amerikan kara ayısı ve iki yavrusu tespit edilmişti. Kurbanı öldürdüğünden ve ileride başka kişilere saldırmasından şüphelenilen hayvanlara ötanazi uygulanmıştı.

Midelerinde insan kalıntıları!

Colorado Park ve Yaban Hayatı Servisi (Colorado Parks and Wildlife Service - CPW), yaptıkları otopside anne ayının ve bir yavrunun midesinde insan kalıntıları buldu.

CPW patoloğu, hayvanların ilk muayenede sağlıklı göründüğünü bildirdi. Mikroskobik incelemelerin ve kuduz testininse iki hafta sürebileceğini sözlerine ekledi. Ayıların cesetlerine DNA testi de yapılacak.

"Ayıların saldırdığından eminiz"

CPW sözcüsü Jason Clay ise ayıların saldırdığından emin olduklarını ancak bunu DNA’nın kesin şekilde kanıtlayabileceğini bildirdi.

"Kalplerimiz ve dualarımız, bu trajik olayda kaybettiğimiz kadının ailesiyle" diyen CPW'dan Cory Chick, ötanazi hakkında şöyle konuştu: Bir ayı, bir insanı yaralarsa veya yerse bunun başka bir kişinin başına gelme riskini alamayız. Dolayısıyla o ayıya ötanazi yapıyoruz. Zira eyaletteki ölümcül ayı saldırıları son derece nadir. Colorado'da 1971, 1993 ve 2009 olmak üzere son 50 yılda üç kez bu tür bir olay meydana geldi.

Öte yandan resmi ölüm nedenini kararlaştırmak için gelecek hafta kadına otopsi yapılacak.