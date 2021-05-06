Hindistan'da bir garip olay! Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

HİNDİSTAN'da bir düğünde, damat gelin tarafından sorulan matematik sorusunu bilemediği için düğün iptal edildi.

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Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarında gerçekleşen bir düğün, matematik sorusu nedeniyle iptal edildi.

Evliliklerin çoğunun ailelerin ayarlamasıyla yapıldığı Hindistan'da, düğün alanına gelen damat, gelin tarafından kendisine sorulan çarpım tablosunu yapamadı. Bunun üzerine gelin, 'matematiğin temellerini bilmeyen biriyle evlenemeyeceğini' söyledi. Arkadaşları ve aile üyeleri ise, fikrini değiştirmesi konusunda gelini ikna edemediler.

"Okula gitmemiş bile olabilir"

Gulf News'in haberine göre, gelinin kuzeni, damadın eğitimsiz olduğunu öğrenince şaşırdıklarını açıkladı ve şunları söyledi:

"Ailesi, damadın eğitim düzeyi konusunda bizi bilgilendirmemişti. Okula gitmemiş bile olabilir. Damadın ailesi bizi aldattı, ama cesur kız kardeşim sosyal tabudan korkmadan dışarı çıktı."