Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı topa tuttu! Yazıklar olsun Çin'de soykırım var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların gecikmesi nedeniyle Uygur Türklerine yönelik Çin zulmünü eleştiren politikacıları suçladı. Meral Akşener, Bakan Koca'ya açtı ağzını yumdu gözünü..

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, anlaşması yapılmasına rağmen Çin'in göndermeyi geciktirdiği aşılarla ilgili "Doğu Türkistan" ve "Uygur Türklerine Çin zulmü" eleştirisi yapanları suçlaması yeni bir tartışma başlattı. İYİ Parti lideri Meral Akşener "Bu sözleri üstüme alındım" deyip Bakan Koca'ya "Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Koca ne dedi?

Çin'den gelecek aşılar konusunda sert açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Bugün Çin’den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" ifadelerini kullandı.

Kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere...

Bakan Koca'nın Çin'i eleştirenleri hedef alan sözlerin ardından “Çok üstüme alındım" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Koca'yı adeta topa tuttu. İşte Akşener'in o açıklamaları:

- Müslüman Uygur Türkleri'ne soykırımın hası orada yapılıyor. Kadınların kocalarını alıyorlar, kereste gibi Çinli adamlar konuluyor evlere.

Sayın Koca'ya yazıklar olsun ki...

- Kamplar var. Köle gibi çalıştırılıyor insanlar. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey de Müslümanlıktır. Gerçi Rabia'yı da unuttular, o işarete yol açan şehit Esma'yı da unuttular.

- Sayın Koca'ya yazıklar olsun ki, o Müslüman Türk kadınlar, Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış... Yazıklar olsun, böyle bir şey olabilir mi?

Ümitliydik bu arkadaştan...

- Aşı meselesinde çuvalladılar. Pandeminin en başında konuştuğumuzda insanlar sayın Koca'ya şüpheli bakıyorlardı. Ben dedim ki, Sağlık Bakanı böyle giderse iyi gidiyor, bir çabası var. Ümitliydik bu arkadaştan.

- Sayın Erdoğan da başlangıçta şöyle bir baktı. Sayın Erdoğan pandemiyi kendi siyasi geleceğine fırsat gördü. Bu Covid herkesin başında bela ama o krizi herkes yönetti. Ama bizimkiler pandemiyi değil algıyı yönetmeye çalıştı.

Erdoğan Koca'ya o da bana yıkmaya çalışıyor

- Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işin sorumluluğunu da sayın Koca'nın üzerine yıkacaktır, elini yıkayıp çıkacaktır.

- Çin elçiliği resmen tehdit etti, hakaretin ötesinde davrandı, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı ve çay ikram edip yolladılar sanırım.

- Sayın Erdoğan elini yıkayıp suçu Koca'ya bırakacak ama Koca da suçu bana bırakmaya çalışacak. Zor.

- Şuur altı ortaya çıktı. 'En kötü şartlarda Türkiye'deyiz' dedi. Biz de 'En iyi ihtimalle Türkiye'deyiz' diyoruz.