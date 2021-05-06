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PKK'ya bir darbe daha Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." ifadelerine yer verildi.

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