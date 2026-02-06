Somali'de Türk helikopterleri operasyona çıktı

Ankara'nın Afrika stratejisinde yeni bir döneme girildi.. Somali'de Türk Atak helikopterlerinin ortak operasyonlara hava desteği verdiği, üç F‑16’nın bölgeye gönderilmesiyle Türkiye’nin Somali'deki caydırıcılığının artırıldığı belirtiliyor.

Abone ol

Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan, Türkiye’nin Somali’de artan askeri ve stratejik faaliyetlerini değerlendirdiği köşe yazısında, Ankara’nın bölgede yeni bir döneme geçtiğini belirtti.

Türkiye’nin Somali’de uzun süredir süren askeri iş birliğine son olarak üç adet F-16 savaş uçağını da eklemesi dikkatleri çekti.

TÜRKİYE'NİN SOMALİ MİSYONU GENİŞLİYOR

Bostan'ın aktardığına göre, Türkiye’nin Somali’deki varlığı sadece eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle sınırlı değil. Ülkede Türkiye’nin önemli yatırımları, enerji çalışmaları ve üzerinde çalışılan uzay üssü projesi bulunuyor. Bu unsurların güvenliği için bölgede yeni bir askeri güç yapılanmasına gidildiği ifade ediliyor.

TÜRK F-16'LARI SOMALİ'DE NEDEN KONUŞLANDI?

Bu kapsamda, F-16 savaş uçaklarının Somali'ye gönderilmesinin, Türkiye'nin hem yatırımlarını hem de bölgesel istikrarı korumaya dönük bir adım olduğu belirtiliyor.

TCG SANCAKTAR BÖLGEYE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bostan, Türkiye’nin deniz unsurlarının da Somali hattında aktifleştiğini belirterek, TCG Sancaktar’ın iki gemi refakatinde Somali’ye doğru seyrettiğini yazdı. Gemi; insani yardım malzemeleri, çeşitli lojistik ihtiyaçlar ve destek unsurları taşıyor.

Bölgedeki Türk askerî varlığına ek olarak, SİHA’lar ve Atak helikopterlerinin de sahada faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE DANIŞMANLIK VE DESTEK

Somali’de El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün güçlü bir tehdit oluşturduğunu hatırlatan Bostan, ABD ve Somali ordularının ortak operasyonlar yürüttüğünü; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ise Somali ordusuna danışmanlık desteği verdiğini aktardı.

TÜRK ATAK HELİKOPTERLERİ SOMALİ'DE OPERASYONA ÇIKTI



Bostan’ın iddiasına göre, Atak helikopterleri en az bir ortak operasyona hava desteği sağladı. Ancak F-16’ların doğrudan terörle mücadele operasyonlarına katılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.



AFRİKA'DA YENİ BİR KOORDİNASYON MEKANİZMASI MI?

Yazıda, Türkiye’nin Gazze, Suriye ve İran dosyalarında oynadığı rolün ardında yer alan "örtülü koordinasyonun" Afrika’da da dikkat çekmeye başladığı ifade edildi. ABD basını da Türkiye'nin Somali'ye F-16 göndermesini geniş şekilde ele aldı.

National Interest dergisi, "Türkiye neden Somali’ye F-16 savaş uçakları gönderiyor?" başlığıyla yayımladığı analizde, bu adımın sadece terör örgütü El Şebab’a karşı yürütülen operasyonlarla sınırlı olmadığını ileri sürdü.

Dergide yer alan ifadelerde, "Türk savaş uçaklarının Somali’nin kırsal bölgelerinde terör örgütü El Şebab militanlarına karşı yürütülen kampanyada önemli rol oynaması bekleniyor" denildi.