Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin toplandığı mekana 100 narkotik polisiyle baskın!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ClubHouse Bebek'e operasyon yapıldı. Narkotik Şube tarafından düzenlenen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ünlü bir mekana daha operasyon düzenlendi.

NARKOTİK POLİSLERİNCE BASKIN!

Edinilen bilgiye göre, Bebek'teki "Clubhouse" isimli mekana narkotik polislerince baskın yapıldı.

Beş narkotik köpeği ile yapılan baskın kapsamında mekanda arama işlemleri gerçekleştirildi. Polisin arama işlemleri esnasında GBT sorguları yapılırken mekana girişlerin yasaklandığı belirtildi.

AKŞAMLARI PARTİ

3 aşamalı şekilde üyelik yapılan, üyeler dışında kimsenin alınmadığı mekanda, spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümünün bulunduğu öğrenildi. Savcılığın soruşturmasında elde edilen yeni ifadelerde ClubHouse isimli mekanda akşam uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı öne sürüldü. Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu kaydedildi.

Spor salonu ve restoran görünümlü mekanda akşamları özel VİP partiler düzenlendiği, burada uyuşturucu kullanıldığı belirtildi.