BIST 13.522
DOLAR 43,59
EURO 51,57
ALTIN 6.954,29
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin toplandığı mekana 100 narkotik polisiyle baskın!

Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin toplandığı mekana 100 narkotik polisiyle baskın!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ClubHouse Bebek'e operasyon yapıldı. Narkotik Şube tarafından düzenlenen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldı.

Abone ol

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ünlü bir mekana daha operasyon düzenlendi.

NARKOTİK POLİSLERİNCE BASKIN!

Edinilen bilgiye göre, Bebek'teki "Clubhouse" isimli mekana narkotik polislerince baskın yapıldı.

Beş narkotik köpeği ile yapılan baskın kapsamında mekanda arama işlemleri gerçekleştirildi. Polisin arama işlemleri esnasında GBT sorguları yapılırken mekana girişlerin yasaklandığı belirtildi.

AKŞAMLARI PARTİ

3 aşamalı şekilde üyelik yapılan, üyeler dışında kimsenin alınmadığı mekanda, spor salonu, toplantı odaları ve restoran bölümünün bulunduğu öğrenildi. Savcılığın soruşturmasında elde edilen yeni ifadelerde ClubHouse isimli mekanda akşam uyuşturucu ve fuhuş partileri yapıldığı öne sürüldü. Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara burada VİP üyelik sunduğu kaydedildi.

Spor salonu ve restoran görünümlü mekanda akşamları özel VİP partiler düzenlendiği, burada uyuşturucu kullanıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak
Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak
Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Somali'de Türk helikopterleri operasyona çıktı
Somali'de Türk helikopterleri operasyona çıktı
Fenerbahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! Lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! Lisansı çıkarıldı
Kredi borçlarında 48 ay vade dönemi: 2 milyon kişiyi kapsıyor
Kredi borçlarında 48 ay vade dönemi: 2 milyon kişiyi kapsıyor
İbrahim Tatlıses, Günay Ankara'da sevenleriyle buluşacak
İbrahim Tatlıses, Günay Ankara'da sevenleriyle buluşacak
Eyüpspor o isimle yolları ayırdı
Eyüpspor o isimle yolları ayırdı
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'nın bitiminden sonra her türlü senaryoya hazırız
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'nın bitiminden sonra her türlü senaryoya hazırız
Thodex davasında yeni gelişme: Özer kardeşler ev hapsiyle tahliye edildi
Thodex davasında yeni gelişme: Özer kardeşler ev hapsiyle tahliye edildi
Türkiye, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı
Türkiye, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı
AB’den Elon Musk’a kınama: Üye ülkemizin ve Sanchez'in yanındayız
AB’den Elon Musk’a kınama: Üye ülkemizin ve Sanchez'in yanındayız
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz'
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz'