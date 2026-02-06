BIST 13.522
Erzurum'dan kahreden haber: 4 vatandaş öldü

Erzurum'da meydana gelen katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum'dan kahreden haber: 4 vatandaş öldü - Resim: 0

