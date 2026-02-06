Pedofili Epstein'in kardeşinden olay iddia: Kardeşimi Trump öldürdü!

Jeffrey Epstein’in kardeşi Mark Epstein, kardeşinin ölümünden sonra FBI’a verdiği ifadede, Epstein’in cezaevinde öldürüldüğünü ve bunu ABD Başkanı Trump'ın yaptırdığını söyledi. İddia, yeni yayımlanan belgelerde ortaya çıktı.

Jeffrey Epstein’in kardeşi Mark Epstein, kardeşinin ölümünden sonra Federal Bureau of Investigation’a verdiği ifadede, Epstein’in cezaevinde öldürüldüğünü ve bunun “isim vermek üzere olduğu” için yapıldığını öne sürdü.

Bu iddia, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) salı günü yayımladığı 11 bin yeni dosya arasında yer aldı.

YARGILANMAYI BEKLERKEN İNTİHAR ETTİ!

Adalet Bakanlığı’nın, cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in yaşamı ve ölümüyle ilgili belgeleri kamuoyuna açmayı sürdürmesiyle birlikte, 2019’da Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’da gerçekleşen ölümüne ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. Açıklanan bilgilere göre Epstein, burada yargılanmayı beklerken intihar etti.

"İSİM VERMEK ÜZEREYKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Mark Epstein’in 2023’te FBI’a gönderdiği bir ihbar da bulunuyor. Mark Epstein bu ihbarda, kardeşinin cezaevi hücresinde öldürüldüğünü, bunun nedeninin “isim vermek üzere olması” olduğunu savundu. İhbarda, söz konusu cinayetin Donald Trump tarafından “yetkilendirildiği” iddiası da yer aldı. İhbarda şu ifadeler kullanıldı:

"Jeffrey Epstein cezaevi hücresinde öldürüldü. İsim vermek üzere olduğu için öldürüldüğüne inanmak için nedenlerim var. Bunun için görevlendirmeyi yapanın Başkan Trump olduğuna inanıyorum"

Donald Trump, geçmişte arkadaşı olduğu Epstein’in ölümüyle herhangi bir bağlantısı bulunduğu iddialarını defalarca reddetti. Adalet Bakanlığı yetkilileri salı günü sosyal medyada yayımladıkları açıklamada, dosyalarda Trump’a yönelik “asılsız ve sansasyonel” iddialar bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgelerin bir kısmı, 2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan ve Başkan Trump’a yönelik gerçek dışı iddialar içermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki bu iddialar temelsiz ve yanlıştır; en ufak bir inandırıcılığı olsaydı, bugüne kadar Trump’a karşı çoktan silah olarak kullanılmış olurdu."

Yeni belgelerde, Epstein’in ölümünden haftalar önce intihara teşebbüs ettiği bilgisi de yer aldı. Cezaevleri Bürosu’nun 23 Temmuz 2019 tarihli iç raporuna göre Epstein, hücresinin zemininde boynunda ev yapımı bir ilmik ile fetüs pozisyonunda bulunmuştu. Raporda, Epstein’in nefes aldığı ve bilincinin açık olduğu, personelin talimatlarına uymadığı ve bu olayın ardından bir gün süreyle intihar gözetimine alındığı belirtildi.