BIST 13.522
DOLAR 43,59
EURO 51,57
ALTIN 6.954,29
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon Euro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin toplandığı mekana 100 narkotik polisiyle baskın!
Uyuşturucu soruşturması: Ünlülerin toplandığı mekana 100 narkotik polisiyle baskın!
Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak
Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak
Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Somali'de Türk helikopterleri operasyona çıktı
Somali'de Türk helikopterleri operasyona çıktı
Fenerbahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! Lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! Lisansı çıkarıldı
Kredi borçlarında 48 ay vade dönemi: 2 milyon kişiyi kapsıyor
Kredi borçlarında 48 ay vade dönemi: 2 milyon kişiyi kapsıyor
İbrahim Tatlıses, Günay Ankara'da sevenleriyle buluşacak
İbrahim Tatlıses, Günay Ankara'da sevenleriyle buluşacak
Eyüpspor o isimle yolları ayırdı
Eyüpspor o isimle yolları ayırdı
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'nın bitiminden sonra her türlü senaryoya hazırız
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'nın bitiminden sonra her türlü senaryoya hazırız
Thodex davasında yeni gelişme: Özer kardeşler ev hapsiyle tahliye edildi
Thodex davasında yeni gelişme: Özer kardeşler ev hapsiyle tahliye edildi
Türkiye, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı
Türkiye, Pakistan'daki cami saldırısını kınadı
AB’den Elon Musk’a kınama: Üye ülkemizin ve Sanchez'in yanındayız
AB’den Elon Musk’a kınama: Üye ülkemizin ve Sanchez'in yanındayız