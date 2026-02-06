BIST 13.522
Simpsonlar 72 saat elektrik kesintisi iddiası! 9 Şubat'ta elektrik kesintisi olacak mı?

|
Simpsonlar’ın 9 Şubat 2026’da 72 saat sürecek elektrik kesintisini önceden bildirdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki gerçekten 9 Şubat’ta elektrikler mi kesilecek? 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası doğru mu?

 Simpsonlar dizisinin 72 saatlik elektrik kesintisini önceden bildirdiği söylentisi gerçek mi? İşte iddiaların perde arkası

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “9 Şubat 2026’da dünyada 72 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak” iddiası, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. İddiaların merkezinde ise daha önce birçok olayı “önceden bildiği” öne sürülen The Simpsons dizisi yer aldı. 

Peki, Simpsonlar gerçekten 9 Şubat’ta küresel bir elektrik kesintisini mi haber verdi? 9 Şubat 2026’da elektrikler kesilecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Simpsonlar 72 Saat Elektrik Kesintisi Kehaneti İddiası Nereden Çıktı?
ABD yapımı The Simpsons dizisinin geleceğe dair kehanetlerde bulunduğu iddiaları, uzun süredir sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıyor. 

