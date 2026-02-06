Maskeler düştü, Microsoft çakıldı! 440 milyar dolar resmen buhar oldu!

Epstein belgelerine dair spekülasyonlar piyasayı karıştırdı. Microsoft hisseleri sert düşerken, şirketin piyasa değerinden tek seansta 440 milyar dolar silindi.

Epstein ile ilgili belge ifşaatlarının kamuoyunda yeniden gündeme gelmesi ve yatırımcıların temkinli davranmasına, yaygın spekülasyonlara yol açmasıyla birlikte piyasa oynaklığının artması sonucu Microsoft hisseleri sert bir düşüş yaşadı.

Yoğun işlem hacmiyle birlikte Microsoft hisseleri sert düşüş yaşadı ve yatırımcıların, Epstein ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan belgeler etrafındaki kamuoyunun yeniden dikkatini çeken piyasa oynaklığı dalgasına tepki vermesiyle şirketin piyasa değerinden tek bir işlem seansında yüz milyarlarca dolar silindi.

Satış dalgası, ABD hisse senetlerinde yoğun işlem hareketliliği yaşanırken gerçekleşti; teknoloji hisseleri, küresel piyasalarda belirsizliğin yayılmasıyla birlikte düşüşlere öncülük etti.

Microsoft ile ilgili henüz resmi bir suçlama veya yasal işlem açıklanmamış olsa da, şirketin değerindeki düşüş, yatırımcı duyarlılığının hassas haber döngülerine ve çevrimiçi spekülasyonlara ne kadar hızlı tepki verebileceğini yansıtıyor.

KAYIP 440 MİLYAR DOLAR SEVİYELERİNE ULAŞTI

Piyasa verilerine göre, Microsoft hissesi son zamanların en sert tek günlük değer düşüşlerinden birini kaydederek, seansın en düşük seviyelerinde piyasa değerinden 440 milyar dolardan fazla bir kayıp yaşadı.

Analistler, piyasa değeri dalgalanmalarının gerçekleşmiş finansal kayıplardan ziyade hisse senedi fiyat hareketlerini yansıttığını vurguladı.

İşlem hacimleri ortalamanın çok üzerinde artış gösterdi; bu da perakende yatırımcıların paniğinden ziyade kurumsal yatırımcıların yeniden pozisyon almasına işaret ediyor.

Daha geniş teknoloji endeksleri de düşüş gösterdi ve bu durum, Microsoft'un büyük endekslerdeki aşırı ağırlığı nedeniyle üzerindeki etkiyi artırdı.

Piyasa stratejistleri, büyük ölçekli teknoloji hisselerinin, kurumsal portföylerdeki yoğunlukları ve büyüklükleri göz önüne alındığında, belirsizliğin arttığı dönemlerde özellikle savunmasız olduklarını belirtti.

EPSTEİN BELGELERİ PİYASA HASSASİYETİNİ TETİKLİYOR

Satış dalgası, merhum finansçı Jeffrey Epstein ile ilgili belge yayınları etrafındaki çevrimiçi tartışmaların yeniden alevlenmesinin ardından geldi; bu durum, geçmişte çeşitli kayıtlarda adı geçen yüksek profilli kişi ve şirketlerin kamuoyu tarafından yeniden incelenmesine yol açtı.

Belgelerin sızdırıldığı metinlerde yer almasının veya bunlara atıfta bulunulmasının bir yanlışlık anlamına gelmediğini ve Microsoft veya yöneticileriyle ilgili herhangi bir resmi bulgu veya suçlamanın açıklanmadığını belirtmek önemlidir.

Bununla birlikte, finans piyasaları çoğu zaman gerçeklerden çok algılara tepki verir, özellikle de itibar riski yatırımcılar arasında tartışma konusu haline geldiğinde.