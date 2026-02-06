HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Fenerbahçe genç oyuncuyu kadrosuna kattı! Lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Ali Demirbilek'i kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den transferin son gününde sürpriz bir hamle geldi. Devre arasında kadrosunu Mert Günok, Guendouzi, Musaba, Cherif, Kante gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, transferin son gününde Antalyaspor'dan Ali Demirbilek'i kadrosuna kattı.
Sarı lacivertliler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sol ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen Demirbilek için a takım lisansı çıkarıldı.