BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,44
ALTIN 6.762,85
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.

Erzurumspor maçın 40. dakikasında Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe 52. dakikada Marco Asensio ve 69. dakikada Anderson Talisca'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi. 

Müsabakada son sözü yine Talisca söyledi. Kazanılan penaltıda beyaz noktaya giden Brezilyalı, topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 1-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya çıkarırken Erzurumspor, 3 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Görevden uzaklaştırılan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler
Trabzonspor'da iki ayrılık: Süper Lig ekibine gittiler
Altay Bayındır hamlesi! Beşiktaş zamanla yarışıyor
Altay Bayındır hamlesi! Beşiktaş zamanla yarışıyor
Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit
Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Galatasaray, Sacha Boey'i bitirdi! İşte maliyeti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Bitcoin, Trump dönemindeki kazançlarını kaybetti
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Fransız futbolcu Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Okan Tüysüz'den Marmara için ürküten sözler: "7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var"
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Düşüş sürdü! Altın günü böyle kapattı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Eşref Rüya setinde talihsiz kaza! Ceren Benderlioğlu'nun eli yandı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı
İsrail'de muhalif lider Gantz'dan Gazze'de sarı hattı geçerek işgali genişletme çağrısı