Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1 kazandı.
Erzurumspor maçın 40. dakikasında Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe 52. dakikada Marco Asensio ve 69. dakikada Anderson Talisca'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
Müsabakada son sözü yine Talisca söyledi. Kazanılan penaltıda beyaz noktaya giden Brezilyalı, topu ağlara göndererek durumu 3-1'e getirdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6'ya çıkarırken Erzurumspor, 3 puanda kaldı.