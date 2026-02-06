BIST 13.589
Tezcan’dan Kanté transferi yorumu: Tek transferle Reisçi oldular

Gazeteci-yazar Fatih Tezcan, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız N’Golo Kanté transferiyle ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tezcan’ın yorumunda, transfer sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisine gönderme yaptığı değerlendirmesi öne çıktı.

Tezcan, Arap futbol kamuoyunda Kanté için tek bir olumsuz yorum bulunmadığını vurgularken, “Araplar Kanté’ye ağlıyor. 1 tane olumsuz yorum yok” ifadelerini kullandı. Paylaşımında “Fener camiası tek transferde Reisçi oldu” diyen Tezcan’ın, bu sözlerle Kanté transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiğine dair kulis bilgilerine atıfta bulunduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbola olan ilgisi ve Fenerbahçeliliğinin bilindiğini hatırlatan Tezcan, esprili bir dille “Reis zaten fanatik Fenerli, cebindeki tek uygulama Maçkolik” ifadelerini kullandı.

Kendisinin Galatasaraylı olduğunu da özellikle belirten Fatih Tezcan, “40 senedir futbolla ilgilenirim, böyle bir şey görmedim. Sadece izliyorum, bir şey de diyemiyorum… Resmen transfer çözdü. Hayırlı olsun” sözleriyle transferin büyüklüğüne dikkat çekti.

