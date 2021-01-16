Skandal hakemler Erkan Özdamar ve Ümit Öztürk'e büyük şok

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının orta hakemi Ümit Öztürk ve VAR'ı Erkan Özdamar, bu hafta ligde görev alacakları karşılaşmalardan alındılar.

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Antalyaspor - Trabzonspor maçının orta hakemi Erkan Özdamar, görevden alındı. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; karar, Antalya'da otelde maç saatini bekleyen Özdamar'a iletildi. Bugün oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık oldu. Özdamar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemiydi. Özdamar kararından kısa süre sonra ise bu kez de yine Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev alan orta hakem Ümit Öztürk görevden alındı. Öztürk bu haftaki Süper Lig maçlarından birinde VAR hakemi olarak görev alacaktı.

Neler yaşanmıştı?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikalarında Kasımpaşalı Aytaç Kara ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ikili mücadele sonunda yerde kalmışlardı. Aytaç'ın kramponunun çivisi Mert Hakan'ın kulağının arkasına gelirken (Mert Hakan Aytaç'ın bilerek vurduğunu iddia ediyor), Mert Hakan da Aytaç'ın ayağını kramponuyla ittirerek tepki göstermişti. Bu pozisyonun ardından ise orta hakem Ümit Öztürk Mert Hakan Yandaş'ı direkt kırmızı kartla oyundan atmıştı. Başta Mert Hakan olmak üzere Fenerbahçeliler, ilk hareketi yapanın Aytaç olduğunu belirtseler de VAR'dan herhangi bir izleme talimatı gelmeyince Ümit Öztürk de kararında bir değişiklik yapmamıştı. Sarı Lacivertliler Ümit Öztürk'e ve VAR hakemi Erkan Özdamar'a sert tepki göstermişlerdi.

Erol Bulut: Bizimki kırmızı, o da kırmızı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da maç sonu yaptığı açıklamada; "Mert Hakan profesyonel ve hatta Fenerbahçe gibi büyük bir takımın futbolcusu. Aytaç kafasına tekme attı. Canı yandı. Hakem görmedi, VAR da göremedi. Görülmesi gerekirdi. Bizimki kırmızı, o da kırmızı. Bir reaksiyon gösterdi. Bunu kendisiyle yarın oturup konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.