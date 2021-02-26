Siyaset kulisleri hareketlendi: HDP'ye kapatma davası da açılabilir

HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler gündemin üst sıralarında tartışılmaya devam ediyor. “Dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında haklarında yürütülecek yargı sürecinin de bir yılı bulacağı” belirtilirken, süreçle birlikte kapatma davasının da açılabileceği kulisi siyaseti hareketlendirdi.

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı haberde, "TBMM’de HDP’nin 56 milletvekili bulunuyor, hakkında fezleke düzenlenmeyen milletvekili ise hiç yok. İktidar kanadı, “içeriğine göre” HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeleri TBMM Karma Komisyonu’nun gündemine almayı hedefliyor. Parlamentodaki çoğunluğundan da yola çıkarak önce komisyonda, sonra da TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin 'dokunulmazlıklarının kaldırılması' isteniyor. 2023’e giden süreçte pek çok HDP’linin dokunulmazlıkları kaldırılacak. Ardından da bu milletvekilleri hakkında 'yargılama sürecinin önü açılmış olacak.” ifadesini kullandı.

"HDP ile ilgili kapatma davasının açılması da öngörülüyor"

Haberde şu ifadelere yer verildi: HDP’li milletvekilleri ile ilgili “dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında haklarında yürütülecek yargı sürecinin de bir yılı bulacağı” belirtiliyor. Bu durumda Meclis’te “ara seçim” formülü de kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. İktidar cephesi, süreçle ilgili Milletvekilliği Seçim Yasası’nın 7. maddesine atıfta bulunuyor. Söz konusu maddede, “Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz” hükmü yer alıyor.

HDP’li milletvekillerinin yargılama süreçlerinin sonuçlanmasının 2022 yılının haziran ayını bulacağına işaret edilirken bu durumda “ara seçime” de gidilemiyor. İktidar cephesi, 56 milletvekilinin de “fezlekelerdeki suçlardan yargılanabileceğinin” altını çiziyor. Milletvekilleri hakkındaki yargılama ile birlikte “HDP ile ilgili kapatma davasının açılması” da öngörülüyor."