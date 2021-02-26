BIST 1.479
DOLAR 7,36
EURO 8,93
ALTIN 415,61
HABER /  POLİTİKA

Siyaset kulisleri hareketlendi: HDP'ye kapatma davası da açılabilir

HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler gündemin üst sıralarında tartışılmaya devam ediyor. “Dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında haklarında yürütülecek yargı sürecinin de bir yılı bulacağı” belirtilirken, süreçle birlikte kapatma davasının da açılabileceği kulisi siyaseti hareketlendirdi.

Abone ol

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı haberde, "TBMM’de HDP’nin 56 milletvekili bulunuyor, hakkında fezleke düzenlenmeyen milletvekili ise hiç yok. İktidar kanadı, “içeriğine göre” HDP’li milletvekilleri hakkındaki fezlekeleri TBMM Karma Komisyonu’nun gündemine almayı hedefliyor. Parlamentodaki çoğunluğundan da yola çıkarak önce komisyonda, sonra da TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin 'dokunulmazlıklarının kaldırılması' isteniyor. 2023’e giden süreçte pek çok HDP’linin dokunulmazlıkları kaldırılacak. Ardından da bu milletvekilleri hakkında 'yargılama sürecinin önü açılmış olacak.” ifadesini kullandı.

"HDP ile ilgili kapatma davasının açılması da öngörülüyor"

Haberde şu ifadelere yer verildi: HDP’li milletvekilleri ile ilgili “dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrasında haklarında yürütülecek yargı sürecinin de bir yılı bulacağı” belirtiliyor. Bu durumda Meclis’te “ara seçim” formülü de kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor. İktidar cephesi, süreçle ilgili Milletvekilliği Seçim Yasası’nın 7. maddesine atıfta bulunuyor. Söz konusu maddede, “Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamaz” hükmü yer alıyor.

HDP’li milletvekillerinin yargılama süreçlerinin sonuçlanmasının 2022 yılının haziran ayını bulacağına işaret edilirken bu durumda “ara seçime” de gidilemiyor. İktidar cephesi, 56 milletvekilinin de “fezlekelerdeki suçlardan yargılanabileceğinin” altını çiziyor. Milletvekilleri hakkındaki yargılama ile birlikte “HDP ile ilgili kapatma davasının açılması” da öngörülüyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Çin üretimi korona aşısı olana 'Schengen vizesi' yok! Avrupa Birliği'nin 'Aşı Pasaportu' kararı şok etti
İzmir'de internetten sarı peruk sipariş verdi kutudan çıkan ürünle şaşkına döndü
Avrupa hayali Bulgaristan'da dayak ile son buldu
Fahrettin Koca: SGK kapsamında pregestasyonel tanı uygulamalarını başlatacağız
Şaban ayı ne zaman 2021 ilk 10 günü okunacak duası
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi
Adana'da miras olayı yalan deyip gerçeği anlattı: Katilin evli kızı...
Lider Galatasaray'ın konuğu BB Erzurumspor
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi
İlham Aliyev: Hocalı Soykırımı'nın intikamını savaş meydanında aldık
Yorumlar 15 yorum