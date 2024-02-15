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Siverek’te aşırı yağış hayatı felç etti

Siverek’te aşırı yağış hayatı felç etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün sabah başlayan ve gece geç saatlerine kadar devam eden yağış, hayatı felç etti.

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün sabah erken saatlerde aniden bastıran, öğle saatlerinde gittikçe şiddetini artıran sağanak yağış, ilçe merkezi ile köylerde vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde oluşan sel nedeniyle birçok evi su basarken, sokak ve caddeler göle döndü. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Selde araç bozuldu, motosiklet sürücüsü selin ortasında kaldı

Siverek’te adeta hayatı felç eden yağışta kameralara ise vatandaşların çektiği zorluklar kaydedildi. Görüntülerde selin ortasında kalan ve bozulan bir otomobili, çevrede bulunan vatandaşlar itekleyerek kurtarırken, bir motosiklet sürücüsü ise selin ortasında kaldı. Kapanan mazgalları vatandaşlar kendi imkânlarıyla açtığı görülürken, bir vatandaş ise gölette dönen caddeye balık oltası atarak, duruma tepki gösterdi. Başka görüntülerde sele kapılan ve 5 kişinin bulunduğu araçtan yolcular kurtarılırken, yolun karşısına geçmeye çalışanların zorluk çektiği görülüyor. Bodrum katlarında bulunan evleri su basarken, kırsalda enerji hatları zarar gördü, birçok bölgeye enerji verilemiyor. İlçede selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

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